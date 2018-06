Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Intr-un comunicat transmis de Casa Alba, Trump a afirmat ca a cerut reprezentantului SUA pentru comert sa stabileasca produsele care vor fi supuse noilor taxe si a explicat ca acestea vor fi aplicate ca reactie la decizia Chinei de a majora tarifele asupra unor marfuri americane care valoreaza 50 de miliarde de dolari. "Dupa ce se va incheia procesul legal, aceste tarife vor intra in vigoare daca China…