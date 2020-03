Stiri pe aceeasi tema

- FIGURI DE INTERLOPI… Dupa ce zona Garii din municipiul Vaslui a fost scena unor conflicte de o violenta iesita din comun si mai multi tineri care locuiesc la blocurile de pe strada Feroviari au fost pur si simplu striviti cu rangile de citiva batausi din comuna Rebricea, instanta de judecata decide…

- Zi decisiva pentru Mario Iorgulescu. Marți, pe 3 martie, Tribunalul București judeca cererea procurorilor de arestare preventiva in lipsa. Fiul președintelui LPF este acuzat de omor și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

- Tribunalul Bucuresti judeca marti cererea procurorilor de arestare preventiva in lipsa a lui Mario Iorgulescu, acuzat de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante. Anchetatorii mentioneaza ca Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu - presedintele Ligii Profesioniste…

- PSD poate fi inlaturat si trimis in opozitie in mod real doar prin revenire la alegerea primarului in doua tururi, a afirmat Eugen Tomac, liderul PMP, care considera ca romanii au „ratat o sansa istorica" si ca „Romania intra in al doilea an de criza". „In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea…

- Doi barbați din municipiul Drobeta Turnu Severin au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile. Ei sunt cercetați pentru furt calificat dupa ce la sfarșitul lunii ianurie au sustras bunuri din socieți comerciale și locuințe. Prejudiciul a fost recuperat in proporție de 80%. Potrivit primelor…

- DIICOT a solicitat, astazi, o noua prelungire a mandatelor de arestare preventiva in dosarul de violențe al gruparii condusa de Lucian Boncu. Va reamintim ca inculpații din acest dosar sunt acuzați ca, in 16 septembrie, au sechestrat in clubul de jocuri Champion’s de pe strada Gheorghe Lazar un bucureștean…