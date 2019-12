Adriana Stoicescu, președintele Tribunalului Timiș, a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, in care vorbește despre problemele din domeniul justiției. Judecatorul Adriana Stoicescu iși incepe postarea spunand ca „nu suntem speciali, nu sunt perfecți. Suntem, in ochii vostri, aroganti si suficienti. Suntem cand corupti, cand nepregatiti. Deciziile noastre sunt in ochii celor […] Articolul Președintele Tribunalului Timiș: „Gresim cand nu iesim in strada sa va aparam si sa ne aparam de dosare la comanda” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .