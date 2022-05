Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 mai, Parlamentul Transnistriei se va intruni intr-o sedinta extraordinara, in cadrul careia va fi analizata noua candidatura a lui Alexander Rosenberg, depusa de Vadim Krasnoselsky pentru postul de nou sef de cabinet.

- In pofida atacurilor puternice din partea trupelor ruse, armata ucraineana continua sa controleze aproximativ 10% din teritoriul regiunii Lugansk, potrivit guvernatorului ucrainean al regiunii, Serhii Gaidai, citat de agenția germana de presa DPA. La Kiev, presedintele Volodimir Zelenski a operat o…

- Guvernul spaniol l-a demis pe seful sau de spionaj, Paz Esteban, pe fondul unui dublu scandal de piraterie telefonica in care este implicat programul de spionaj Pegasus, a declarat marti ministrul apararii.

- Mai multe explozii au avut loc luni la sediul Ministerului Securitatii Publice de la Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria sustinuta de Rusia, dupa un atac cu lansatoare de grenade care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat politia transnistreana, informeaza AFP. ‘Ferestrele etajelor superioare…

- Alerta terorista in Transnistria: A fost intrunit Consiliul Suprem de Securitate al regiunii separatiste Transnistria, regiune separatista a Republicii Moldova, a instituit cod rosu de alerta terorista incepand de marti, timp de 15 zile, transmite Radio Chisinau, care citeaza presa rusa. Informația…

- Administrația transnistreana nu trece examenul de sustenabilitate in condițiile unei crize reale, nu fictive in regiune. Sistemul de management al regiunii construit de holdingul Sheriff și in favoarea holdingului Sheriff , in primul rand a granițelor regiunii și fluxurilor de marfa, s-a dovedit a fi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere noi negocieri cu oficialii ruși, in timp ce autoritațile de la Kremlin au transmis ca iși reduc ambițiile, concentrandu-se pe teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de ruși in est. Rusia a declarat ca prima faza a operațiunii militare s-a incheiat…

- Guvernul l-a demis pe prefectul UDMR, Tasnadi Szilard, miercuri dupa-amiaza, și numit pe loc in cea de subprefect.Noul prefect este Irina Munteanu, din partea PNL, care pana acum a fost subprefect. Cu alte cuvinte avem parte de o rocada!Tasnadi Szilard a fost numit prefect in februarie 2021, cand guvernul…