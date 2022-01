Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a anuntat marti ca trupele din cadrul aliantei militare postsovietice Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), desfasurate in tara pe fondul protestelor violente care au afectat republica din Asia Centrala saptamana trecuta, vor incepe…

- Blocul militar al Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO) condus de Rusia va începe sa-și retraga trupele din Kazahstan peste doua zile, a declarat marți președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev în fața parlamentului, transmite Reuters.Retragerea trupelor CSTO va dura…

- Președintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a declarat luni ca la revoltele de saptamina trecuta au participat de asemenea combatanți straini veniți din alte țari ale Asiei Centrale, Afganistan și Orientul Mijlociu, relateaza Noi.md cu referire la radiochisinau.md. ''Nu am nicio indoiala ca este…

- Presedintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a declarat luni ca la revoltele de saptamâna trecuta au participat de asemenea combatanti straini veniti din alte tari ale Asiei Centrale, Afganistan si Orientul Mijlociu.„Nu am nicio îndoiala ca este vorba despre un atac terorist,…

- „Grupuri de combatanti inarmati, care asteptau momentul, au intrat in actiune. Obiectivul lor principal s-a manifestat clar. Este vorba de o tentativa de lovitura de stat", a afirmat Tokaev in cursul unei reuniuni in format de videoconferinta cu sefii de stat ai tarilor membre din Organizatia Tratatului…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, l-a informat telefonic sambata pe omologul sau rus, Vladimir Putin, ca situatia se stabilizeaza in aceasta republica din Asia Centrala, scena unor tulburari violente in ultimele zile. Presedintii au facut un schimb de opinii cu privire la masurile…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a autorizat fortele de ordine sa deschida focul „fara avertisment” asupra „teroristilor”, a respins orice fel de negocieri si a promis „eliminarea banditilor inarmati”. Declarații in acest sens au fost facute vineri, 7 ianuarie. Acțiunea are scopul de…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a promis miercuri un raspuns „ferm“ la tulburarile fara precedent care zguduie aceasta tara din Asia Centrala, in cursul carora manifestantii au luat cu asalt si incendiat cladiri guvernamentale, relateaza AFP .