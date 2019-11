Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta continua in dosarul DIICOT in care Lucian Boncu și alți membri ai gruparii sale au fost arestați preventiv pentru ca au sechestrat și batut un barbat acuzat ca ”a facut șmen” la aparatele din casino-ul Champions de pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara și a caștigat 80.000 lei. Conform probelor,…

- Liderul interlop Lucian Boncu și-a sarbatorit, anul acesta, ziua de naștere cu o partida de consumat cocaina, așa cum a reieșit din monitorizarea polițiștilor antidrog efectuata in dosarul instrumentat de DIICOT Timișoara. ”Din interceptarile ambientale efectuate se poate observa cum, in jurul orei…

- La trei zile dupa ce anunța ca ”il aleg pe dl. Primar ca om caruia sa-i fiu alaturi și ma dezic de oricine e certat cu legea”, Ioan Nasleu și-a aratat public sprijinul pentru Paul Ștefan, unul dintre membrii marcanți ai gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu. Paul Ștefan a fost arestat…

- Noua persoane au fost arestate preventiv si alte 11 au fost puse sub control judiciar, la Timisoara, pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc, punerea la dispozitie, cu orice titlu, a unei locuinte pentru consumul ilicit de droguri.Conform anchetatorilor,…

- Un cunoscut interlop din Timisoara, Lucian Boncu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind suspectat de procurorii DIICOT ca este cel care proteja o retea de dealeri de droguri destructurata in urma mai multor perchezitii care au avut loc miercuri. Surse judiciare au declarat,…

- Intrebat de reporterul tion.ro daca nu ii este afectata imaginea de primar al Timișoarei apropierea publica intre șeful piețelor din oraș și liderul unui clan interlop, pus sub acuzare de DIICOT, Robu a raspuns: „Ba da și vreau sa va spun ca am avut o discuție, l-am chemat azi la mine. Daca…

- Anchetatorii din dosarul de trafic de cocaina, in care aseara au fost reținute 14 persoane, in frunte cu liderul interlop Lucian Boncu, au reușit sa obțina probe zdrobitoare dupa doua mișcari surpriza care, ieri, i-au lasat fara aer pe inculpați cand au ajuns la audieri. In timpul investigației desfașurata…

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost "caraus" de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…