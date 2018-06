Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a calificat miercuri pe vicepresedintele american Mike Pence, care efectueaza in prezent un turneu in America Latina, drept un "sarpe veninos" si a acuzat Uniunea Europeana, care tocmai si-a extins sanctiunile impotriva regimului de la Caracas, ca "ingenuncheaza"…

- Seful Legislativului, Andrian Candu, se arata convins ca Igor Dodon lucreaza pentru interesele Federatiei Ruse. Speakerul nu exclude ca presedintele tarii ar putea fi tras la raspundere penala pentru tradare de patrie.

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta in 4 iulie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Iohannis critica in sesizare, printre altele,…

- Liderii tarilor care fac parte din Grupul celor mai puternice economii ale lumii (G7) au respins miercuri, intr-un comunicat comun, rezultatul alegerilor prezidentiale din Venezuela, denuntandu-le pentru lipsa lor de legitimitate si credibilitate, informeaza dpa. Presedintele venezuelean Nicolas Maduro…

- Klaus Iohannis a analizat rezultatele economice ale PSD, de la preluarea guvernarii, in noiembrie 2016! Președintele spus ca PSD ”a amanetat viitorul țarii”, prin lipsa de investiții și creștere de cheltuieli de la buget cu plata salariilor și a pensiilor.”S-au publicat datele care arata execuția…

- Victor Ponta il acuza pe liderul PSD Liviu Dragnea ca face ințelegeri care contravin intereselor Romaniei in materie de politica externa, referindu-se astfel la acțiunile acestuia in ceea ce privește ambasada din Israel. Fostul premier mai spune ca este foarte grav sa spui public despre șeful statului,…

- Solicitarea, anunta miscarea civica, a fost facuta in baza Decretului 7750 din 12 ianuarie 2014, par. (1) lit. (c), par. 3, par. 4 si par. 6, emis de Presedintele SUA, si a Regulamentului 22 CFR 41.122. Conform Decretului 7750, avand in vedere "efectele profund negative pe care coruptia institutiilor…

- Venezuela a anuntat ca a convenit sa-si normalizeze relatiile cu Spania si ca cele doua tari isi vor reinstala ambasadorii, care au fost rechemati pe fondul tensiunilor aparute in ianuarie, dupa ce Uniunea Europeana a adoptat sanctiuni impotriva statului latino-american, relateaza Reuters si dpa,…