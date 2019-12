Preşedintele ţării a anunţat că renunţă la pensia pe care o va primi Macron, care a implinit 42 de ani pe 21 decembrie, si al carui prim mandat de presedinte se termina in 2022, a decis, de asemenea, sa nu faca parte, pe viitor, din Consiliul Constitutional francez. Fostii presedinti ai Frantei sunt membri de drept pe viata ai acestui Consiliu si primesc o indemnizatie lunara de 13.500 de euro.



Deciziile presedintelui Macron survin pe fondul grevelor si protestelor impotriva reformei pensiilor, proiect sustinut de seful statului, care a facut sambata apel la grevisti sa dea dovada de spirit de responsabilitate si sa ia o pauza in perioada sarbatorilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

