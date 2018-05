Desi Franta a suspendat serviciul militar obligatoriu in urma cu aproape 20 de ani, un grup de lucru creat de presedintele Emmanuel Macron propune un serviciu national de o luna pentru toti tinerii francezi incepand de la 16 ani, informeaza Radio Canada, citand saptamanalul Journal du Dimanche (JDD).



O parte din aceasta perioada obligatorie ar putea fi efectuata in conditii de internat si ar urma sa fie consacrata activitatilor sportive, invatarii notiunilor elementare de acordare a primului ajutor si formarii reflexelor in caz de situatii de criza, precum si transmiterii valorilor…