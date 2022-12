Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de Craciun s-a transformat in haos dupa ce artificiile au „lovit mulțimea” duminica seara, in orasul australian Sydney, transmite agentia Xinhua, citata de Agerpres. Focul de artificii a scapat de sub control și cel puțin noua spectatori, inclusiv trei copii, au fost raniți. Incidentul…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a anuntat ca a intrat in direct la postul national de televiziune al Austriei si a transmis ca Guvernul austriac face o greseala istorica in privinta votului negativ pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Fii…

- Autoritațile iraniene promit sa ia masuri extreme impotriva familiilor fotbaliștilor de la naționala, daca jucatorii vor refuza sa cante imnul la partida de diseara cu Statele Unite, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 2, incepand cu ora 21:00. ...

- Aflat in direct la Orange Sport, Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FSCB, a inceput sa danseze cand a auzit imnul rivalei Dinamo. Mihai Stoica și Cristi Costache au fost invitații lui Dan Udrea, redactorul-șef adjunct al GSP, in cadrul emisiunii „Sport Report” de la Orange Sport.…

- VIDEO| Iosif Sarbu, nascut in Alba, primul campion olimpic roman: ”Mi-am spus, in gand, sa le arat cine suntem ca nu prea auzisera de noi”. In 1952, imnul national al Romaniei se auzea pentru prima data la o editie a Jocurilor Olimpice Iosif Sarbu, nascut in Alba, primul campion olimpic roman: ”Mi-am…

- Incidentul a avut loc pe drumul dintre Calțuna și Albești. In acel moment, erau cativa șoferi in zona, insa numai unul a oprit sa vada daca poate sa dea o mana de ajutor.Barbatul pagubit este mulțumit ca a scapat teafar și a recuperat actele mașinii.El a postat imaginile pe rețelele de socializare alaturi…

- In aceasta dimineața pe strada Canta din municipiul Iași a avut loc un incident. Conform datelor de la fața locului, in timpul mersului, dintr-un camion au cazut mai multe bucați de lemne. Traficul se desfasoara cu dificultate pentru ca TIR-ul este staționat pe carosabil. Din fericire nu exista victime.…