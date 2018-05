Cota de popularitate a lui Moon Jae-in a atins cote nemaivazute pentru un presedinte sus-coreean aflat de un an la putere, dupa istorica sa intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi un institut de sondaje, informeaza AFP. Mai mult de trei alegatori din patru aproba activitatea presedintelui, potrivit unei anchete realizate de Realmeter, proportie la care nu putea spera niciunul dintre predecesorii sai dupa un an de mandat. Potrivit Realmeter, acest rezultat reflecta "asteptarile in crestere ale publicului in ceea ce priveste denuclearizarea Nordului si stabilirea pacii in peninsula…