- O „critica” adusa membrilor Congresului Statelor Unite de catre președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a ajuns virala pe rețelele sociale dupa ce un microfon l-a inregistrat in timp ce folosea o injuratura la adresa oficialilor americani, informeaza CNN.

- Un subcontractant militar care a pledat vinovat in cel mai mare scandal de coruptie din istoria marinei americane si-a parasit domiciliul din San Diego, California, unde era plasat in arest, a declarat pentru AFP un responsabil al US Marshals, o agentie federala de politie responsabila cu cautarea…

- Coreea de Nord respinge oferta Seulului de ajutor in schimbul renuntarii la armele nucleare și o descrie ca fiind "absurda". Sora lui Kim Jong-un l-a insultat pe președintele sud-coreean, spunand ca "marele lui vis" este sa determine Nordul sa-și schimbe armele nucleare și i-a cerut ca "decat sa vorbeasca…

- Presedintele PNL Satu-Mare a anuntat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca filiala pe care o conduce a decis in unanimitate retragerea membrilor sai din functiile de conducere ale Consiliului Judetean Satu Mare si primaria Satu Mare. In replica, UDMR Satu Mare sustine ca PNL sustine „o politica…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol l-a gratiat vineri pe vice-presedintele grupului Samsung Electronics, Jay Y. Lee, condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare pentru coruptie, iar ministrul Justitiei a precizat ca este nevoie de liderul celui mai important conglomerat

- Ministerul Dezvoltarii anunta ca au fost semnate 15 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 12.839.705,60 lei, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.Potrivit MDLPA, dintre acestea, 4 proiecte…

- Soția președintelui irlandez Michael Higgins a fost criticata in țara și in strainatate dupa ce a publicat o scrisoare despre necesitatea unor discuții de pace intre Moscova și Kiev. Potrivit cotidianului The Irish Times, președintele se afla sub o presiune din ce in ce mai mare pentru a-și clarifica…

- Alegatorii americani, republicani, independenți sau democrați, sunt tot mai pesimiști cu privire la direcția țarii, iar președintele ales in 2020 ramane tot mai clar fara sprijinul electoratului, arata un sondaj recent publicat de New York Times. Președintele Joe Biden se confrunta cu un nivel alarmant…