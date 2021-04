Stiri pe aceeasi tema

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un s-a revoltat contra "nerusinarii" lui Moon Jae-in, pe care l-a prezentat drept "papagalul crescut de Statele Unite", la cateva zile dupa un discurs prudent al presedintelui sud-coreean despre situatia din peninsula, potrivit AFP, citata de AGERPRES.…

- Presedintele american Joe Biden a avertizat, joi, in prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului, ca vor exista „raspunsuri” daca Phenianul va continua sa lanseze rachete balistice noteaza news.ro. Remarca lui a venit dupa ce joi Coreea de Nord a lansat doua astfel de rachete in…

- Administrația Biden lucreaza la un plan de creștere a impozitelor corporative care ar finanța un plan gigantic de investiții, în special în infrastructura, a declarat marți secretarul Trezoreriei SUA în timpul unei audieri în fața Camerei Reprezentanților, potrivit AFP.Joe…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a propus joi omologului sau american Joe Biden 'o discutie' in direct in urmatoarele zile, la o zi dupa ce seful administratiei de la Washington a apreciat ca-l poate numi pe liderul rus 'ucigas' ('killer') si ca Rusia ''va plati pretul'' amestecului in alegerile…

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a sosit luni la Kabul pentru o serie de intrevederi cu inalti responsabili guvernamentali, menite sa relanseze procesul de pace, amenintat de violentele si incertitudinea ce inconjoara retragerea fortelor militare straine, informeaza AFP. Aceasta…

- Presedintele american Joe Biden incearca sa fie realist in estimarile lui cu privire la momentul in care va lua sfarșit pandemia de coronavirus. Prima lui declarație in acest sens a fost facuta in prima vizita de lucru in afara Washington-ului. Liderul politic nu vrea sa e dea speranțe false oamenilor.

- Presedintele american Joe Biden a estimat, in prima sa vizita de lucru in afara Washington-ului, care va fi momentul in care pandemia de coronavirus va fi adusa sub control iar cei mai multi oameni nu vor mai fi obigati sa poarte masca sau sa se distanteze social.

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…