Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul NASA, Bill Nelson, a condamnat marti invazia Moscovei in Ucraina, insa a spus ca se asteapta ca Rusia si SUA sa continue sa lucreze impreuna la Statia Spatiala Internationala (ISS) pana cand aceasta va fi scoasa din functiune, relateaza Reuters.

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și omologul sau american Joe Biden vor avea o intrevedere si o conferinta de presa comuna pe 26 aprilie, iar Yoon va tine un discurs in Congresul american in ziua urmatoare.

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, aliatul fidel al lui Vladimir Putin, lanseaza noi amenințari, de data aceasta la adresa Coreei de Sud, care a anunțat ca ar putea sa-și extinda sprijinul pentru Ucraina dincolo de ajutorul umanitar și economic, daca aceasta va fi supusa unui atac civil pe…

- Scurgerea de documentele secrete ale Pentagonului, care au fost publicate recent in spațiul online, are ecouri puternice in Coreea de Sud, considerata un important aliat al SUA, dupa ce informațiile au dezvaluit ca CIA ar fi spionat Seulul, care era ingrijorat ca obuzele vandute Washingtonului ar putea…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, va vizita China saptamana viitoare, continuand o serie de calatorii la Beijing ale unor inalti oficiali europeni, informeaza Reuters, citat de news.ro.Josep Borrell va vizita China intre 13 si 15 aprilie, a declarat joi purtatorul de cuvant…

- Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat duminica, relateaza Reuters. Putin si presedintele chinez Xi Jinping si-au declarat prietenia si s-au…

- SUA au avertizat China asupra unor consecințe grave daca va furniza arme pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce un general de rang inalt de la Kiev a vizitat orașul Bakhmut, aflat pe linia frontului, scrie Reuters, care face un rezumat al

- Presedintele rus Vladimir Putin cere miercuri armatei ruse sa nu mai bombardeze regiuni rusesti, de pe teritoriul Ucrainei, in urma carora multi oameni au ramas fara case si fara curent, relateaza Reuters. El a cerut acest lucru intr-o reuniune guvernamentala pe tema distrugerii unor locuinte si infrastructuri…