Presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a anuntat ca-si va dona jumatate din salariu in scopuri caritabile, in virtutea eforturilor sale de a "conduce prin puterea exemplului", relateaza joi agentia Reuters.



"Presedintele continua sa conduca prin puterea exemplului, luna trecuta l-am vazut zburand cu avionul la clasa economic, iar ieri a anuntat ca jumatate din ce primeste ca salariu va merge la Fundatia Nelson Mandela, in noul fond pentru persoane defavorizate", a transmis pe Twitter unul din responsabilii partidului lui Ramaphosa, ANC (Congresul national african), Mbalula Fikile.

…