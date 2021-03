Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a reafirmat vineri intr-un discurs rostit online, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Noul presedinte al SUA, Joseph Biden, intentioneaza sa vorbeasca in curand cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, anunta Casa Alba, potrivit agentiei Reuters preluat de mediafax. Joseph Biden a discutat deja cu o serie de lideri straini, iar faptul ca nu a avut inca nicio conversatie…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a acordat o noua serie de gratieri cu cateva ore inainte de plecarea sa din functie, intre beneficiari numarandu-se si fostul sau strateg politic Steve Bannon, relateaza dpa, AFP si Reuters. Casa Alba a anuntat gratierea lui Bannon si a altor 72 de persoane…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri, intr-o postare scurta pe Twitter, ca nu va participa la ceremonia de investire a succesorului sau Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. "Tuturor celor care au intrebat, nu voi asista la depunerea juramantului pe 20 ianuarie", a scris el. To all of…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ”tristetea” si ”furia” dupa luarea cu asalt a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea potentiala a 3.000 de bombe inteligente catre Arabia Saudita, contract care se ridica la 290 de milioane de dolari, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Corpul de Control al prim-ministrului a descoperit nereguli…