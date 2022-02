Stiri pe aceeasi tema

- Seful SMA, Daniel Petrescu, discutii cu un inalt oficial al Armatei SUA Seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu. Foto arhiva MApN. Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a discutat la telefon cu presedintele Comitetului Întrunit al Sefilor…

- Alte 3 024 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova, dintre care 213 cazuri în regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sunt asociate cu contact în afara țarii: 3-Ucraina, 3-Italia, 2-Rusia, 2-Franța, 2-Marea…

- Alte 3 024 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 213 cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sint asociate cu contact in afara țarii: 3-Ucraina, 3-Italia, 2-Rusia, 2-Franța, 2-Marea Britanie, 1-Grecia, 1-Polonia, 1-Romania,…

- Alte 5 255 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 066 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 21 sint asociate cu contact in afara țarii: 4 – Romania, 4 – Ucraina, 3 – Italia, 2 – Albania, 2 – Germania, 2 – Marea Britanie,…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 44 sunt asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Romania, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia, 2-Italia, 2-Cehia,…

- Alte 1039 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 155 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 19 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 3-Rusia, 3-Germania, 1-Marea Britanie, 1-Egipt, 1-Franța 1-Ucraina,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a carei tara se afla la presedintia G7, se asteapta ca la reuniune sa se prezinte “un front unit in fata agresorilor mondiali”. Ea le va cere omologilor sai din G7 “sa prezinte un front unit fata de comportamentele rauvoitoare, inclusiv pozitiile Rusiei fata…