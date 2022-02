Stiri pe aceeasi tema

- Nu ne este frica de niciun pronostic, nu ne este frica de nimeni... pentru ca ne vom apara”, a spus Zelenski in Mariupol, un oraș din estul Ucrainei, in apropiere de prima linie a frontului cu separatiștii pro-rușii susținuți de Moscova, scrie Hotnews.ro Președintele ucrainean a decretat miercuri o…

- Presedintele rus Vladimir Putin a descris situatia din estul separatist prorus al Ucrainei drept un ”genocid”. El a susținut insa, la capatul a aproape trei ore de discuții cu cancelarul german Olaf Scholz, ca Rusia nu vrea razboi, si vrea ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul pentru dezamorsarea…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat Germania drept „ostatica a Rusiei”, în comentarii facute marti pentru „Fox Business”, relateaza DPA și Agerpres. Trump s-a referit la gazoductul Nord Stream 2, menit sa transporte gaz rusesc catre Germania…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat Germania drept „ostatica a Rusiei”, în comentarii facute marti pentru „Fox Business”, relateaza DPA și Agerpres.Trump s-a referit la gazoductul Nord Stream 2, menit sa transporte gaz rusesc catre Germania prin Marea…

- Emmanuel Macron a sosit marti la Berlin pentru discutii cu Olaf Scholz, dupa ce a avut consultari la Moscova si la Kiev pentru rezolvarea crizei legate de Ucraina, potrivit AFP.Cancelarul german, care se întoarce el însuși de la Washington, unde criza ucraineana a fost în centrul…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…

- Cancelarul german Olaf Scholz va discuta marti despre Rusia cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, in contextul in care puterile occidentale incearca sa reduca tensiunile cu Moscova in privinta Ucrainei, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…