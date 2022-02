Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a aprobat suma de 350 de milioane de dolari pentru asistența militara imediata suplimentara pentru Ucraina, dupa ce a vorbit cu Volodimir Zelenski. Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul Ucrainei in Statele Unite, Oksana Markarova, pe Facebook, potrivit Ukrinform.com.…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a deblocat 20 de milioane de dolari pentru ajutor umanitar destinat Ucrainei si tarilor vecine, a anuntat joi secretarul general al organizatiei, Antonio Guterres, cerandu-i din nou presedintelui rus Vladimir Putin sa puna capat ofensivei sale militare in aceasta…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) va incepe in aceasta saptamana discutiile, in format virtual, cu autoritatile ucrainene, iar daca acestea vor avea succes vor duce la eliberarea unei noi transe din acordul de imprumut, a anuntat miercuri institutia financiara internationala, transmite…

- Departamentul de Stat de la Washington a comunicat joi ca a aprobat vanzarea a 36 de avioane de vanatoare F-15 Indoneziei, pentru suma totala de 14 miliarde de dolari, transmite AFP, amintind ca, in aceeasi zi, guvernul de la Jakarta a anuntat o comanda de 42 de avioane Rafale franceze. Acest…

- Administratia SUA a anuntat miercuri deblocarea unei sume suplimentare de 200 de milioane de dolari drept ajutor acordat Ucrainei pentru aparare, informeaza Agerpres.SUA au anuntat in decembrie acordarea acestei sume de ajutor suplimentar pentru Ucraina, in scop defensiv.„Sustinem suveranitatea si integritatea…

- Administratia presedintelui Joe Biden a ”aprobat luna trecuta 200 de milioane de dolari ca ajutor defensiv suplimentar in domeniul apararii partenerilor nostri ucraineni”, a anuntat un ofocial american de rang inalt in cursul unei vizite la Kiev a secretaruluide Stat Antony Blinkne, ”Asa cum am spus,…

- Votul a fost de 89-10, cu sprijin puternic atat din partea democratilor, cat si a republicanilor pentru legislatia anuala, care autorizeaza finantarea si stabileste politica pentru Departamentul Apararii. De asemenea, a existat un sprijin bipartizan puternic pentru proiectul de lege in Camera Reprezentantilor,…