- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 16:00 GMT o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters.La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei,…

- Istoricul Armand Goșu arata faptul ca Romania are o granița cu Ucraina mai extinsa decat Polonia și o poziționare geografica care o pune in colimatorul Rusiei, insa faptul ca avem ”o clasa politica mediocra” ne știrbește rolul pe care l-am putea avea in jocul internațional. Tocmai din acest motiv,…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

