- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat marti, 14 martie, ca a convocat un summit extraordinar al liderilor tarilor din Alianta Nord Atlantica la 24 martie la Bruxelles, unde va participa, potrivit Casei Albe, si presedintele american Joe Biden, relateaza AFP si Reuters.Presedintele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va alatura „dupa toate probabilitatile” summitului Celor 27 de sefi de stat si de guvern din cadrul Uniunii Europene, de pe 24 martie de la Bruxelles, pentru a discuta despre conflictul din Ucraina, a declarat marti un inalt responsabil al UE.

- Invazia rusa in Ucraina a forțat Casa Alba sa iși schimbe calculele in privința „dolarului digital”, acesta devenind acum o prioritate pentru Statele Unite. Președintele american Joe Biden a semnat miercuri un ordin executiv prin care cere o revizie ampla a strategiei guvernului american cu privire…

- Președintele american Joe Biden a anunțat ca se va asigura „ca Uniunea Europeana, NATO și toți aliații noștri sunt uniți in raspunsul privind invazia Rusiei in Ucraina”, potrivit CNN.Jake Tapper de la CNN , care a participat la pranzul de o ora, a declarat ca Biden a fost de acord sa transmita un mesaj…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- Președintele american Joe Biden a descris evenimentele care au loc in estul Ucrainei ca fiind „inceputul unei invazii a Rusiei in Ucraina”. Liderul de la Casa Alba l-a criticat dur pe Vladimir Putin, spunind ca „a atacat dreptul Ucrainei de a exista”. Joe Biden a vorbit in termeni duri despre acțiunile…

- Presedintele american, Joe Biden, are vineri, de la ora 16:00 GMT, o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei,…

