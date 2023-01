Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea lui Ovidio Guzman a avut loc dupa o noapte de violente la Culiacan, in statul Sinaloa.Aceasta arestare a declansat joi atacuri armate in orasele Los Mochis si Guasave, anunta intr-o postare pe Twitter Ambasada Statelor Unite in Mexic.”Focuri de arma au fost raportate in mai multe locuri, la…

- Unul dintre fiii traficantului de droguri El Chapo, Ovidio Guzman, a fost arestat de catre autoritatile mexicane joi, anunta autoritatile, iar aceasta arestare a declansat atacuri armate multiple care au antrenat inchiderea unor scoli si administratii, relateaza Reuters. Arestarea lui Ovidio Guzman…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea ipotezei unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina, cu ocazia sarbatoririi Craciunului pe rit vechi.

- Companiile aeriene au anulat aproape 2.000 de curse in Statele Unite programate pentru joi si vineri, perturband calatoriile prilejuite de sarbatori a mii de persoane, din cauza unei puternice furtuni de iarna asteptata sa se declanseze in weekend, informeaza Reuters. Vremea severa coincide cu sezonul…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat, miercuri, ca intenționeaza sa candideze pentru un nou mandat la Casa Alba și ca va lua o decizie finala pana la inceputul anului viitor, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat sambata in cadrul unui amplu miting de campanie in Philadelphia (nord-est) pentru alegerile legislative de la jumatatea mandatului, ca acesta este un moment "decisiv" pentru viitorul democratiei americane, relateaza AFP, citat de Agerpres.…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA) , Joe Biden, a declarat ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024. Biden spune insa ca nu a luat inca o decizie oficiala.Intrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns ca daca nu s-a hotarat imediat este pentru…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca nu este ingrijorat de evoluția dolarului. Totodata, acesta critica planul economic inițial al premierului britanic Liz Truss, despre care spune ca ar fi o greșeala, scrie Reuters.