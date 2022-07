Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, care va face o vizita in Arabia Saudita saptamana viitoare, vrea sa „consolideze un parteneriat strategic care sa se bazeaza pe interese si responsabilitati reciproce, respectand in acelasi timp valorile americane fundamentale”, potrivit unui articol semnat de președintele…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa se intalneasca cu printul mosternitor Mohammed bin Salman, suprnumit MBS, care face parte dintr-o delegatie saudita, anunta Casa Alba, minimalizand importanta acestei intalniri, in urma unei crize diplomatice provocate de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca nu se va intalni cu liderul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cursul vizitei pe care urmeaza sa o faca in aceasta tara luna viitoare, si ca il va vedea pe printul mostenitor doar in cadrul unei „intruniri internationale” extinse.

- Președintele american Joe Biden merge in vizita in Arabia Saudita pe 15-16 iulie, unde se va intalni cu regele saudit Salman și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, a anunțat marți presa saudita de stat.

- Intr-o scrisoare adresata Congresului la inceputul acestei saptamani, președintele Joe Biden a confirmat ca SUA au desfașurat trupe in Yemen cu scopul de a lupta impotriva grupurilor extremiste și de a continua sprijinul militar pentru coaliția condusa de Arabia Saudita. „Un numar de militari americani…

- Presedintele american Joe Biden va calatori luna viitoare in Arabia Saudita si Israel, iar Casa Alba intentioneaza sa anunte calatoria in aceasta saptamana, potrivit unor surse, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ…

- Ucraina intrece orice limita a decenței cerand Occidentului sa-i livreze arme și, de asemenea, provoaca implicarea Occidentului in ostilitați prin furnizarea de lansatoare multiple de rachete, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat in vizita in Arabia Saudita, transmite…