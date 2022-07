Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, 79 de ani, a fost din nou testat pozitiv pentru coronavirus, dupa patru teste consecutive negative, informeaza CNN . Liderul de la Washigton fost din nou testat pozitiv pentru Covid-19 sambata, 30 iulie, conform unei informari a medicului prezidențial Kevin O’Connor. Biden, care a contactat…

- Presedintele american Joe Biden a fost de doua ori testat negativ la COVID-19 dupa cinci zile de izolare si tratament contra acestei boli, a anuntat medicul sau, Kevin O’Connor, intr-o scrisoare publicata miercuri de Casa Alba, transmit Reuters, AFP si DPA. „Ieri seara si din nou in aceasta dimineata…

- Presedintele american, Joe Biden, a fost testat pozitiv la coronavirus, dar prezinta ”simptome foarte usoare”, a anuntat joi Casa Alba. Domnia sa va continua sa-si asume functiile la Casa Alba si a inceput tratamentul Paxlovid, tratamentul de la Pfizer contra Covid-19, a precizat purtatoarea sa de cuvant…

- Casa Alba a anunțat joi ca președintele SUA, Joe Biden, are COVID-19. „Prezinta simptome foarte ușoare”, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Este complet vaccinat și prezinta simptome foarte…

- Președintele american Joe Biden a fost testat pozitiv cu COVID-19. Liderul de la Washington este vaccinat cu doua doze și prezinta simptome ușoare, a mai precizat președinția SUA. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. El este complet vaccinat și vaccinat de…

- Președintele american Joe Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și prezinta simptome foarte ușoare, a anunțat joi, 21 iulie, Casa Alba, potrivit Reuters.Liderul american va continua sa iși indeplineasca atribuțiile funcției și a inceput sa ia un tratament cu Paxlovid, a precizat purtatoarea sa…

- In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. El este complet vaccinat și prezinta simptome foarte ușoare. Președintele a inceput sa ia Paxlovid. In conformitate cu recomandarile CDC, acesta se va izola la Casa Alba și va continua sa iși indeplineasca pe deplin toate…

- Presedintele american Joe Biden si echipa sa iau in continuare in considerare trimiterea de sisteme de rachete cu raza mai lunga de actiune in Ucraina, dar nu doresc ca acestea sa fie folosite pentru a lansa atacuri in interiorul teritoriului rus, a declarat Casa Alba, citata de Reuters. Oficiali americani…