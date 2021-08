Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden susține luni la Casa Alba un discurs în care se adreseaza americanilor despre situația dezastruoasa din Afganistan dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluând controlul total asupra țarii.Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat un ajutor de pana la 100 de milioane de dolari, dintr-un fond de urgenta, pentru acoperirea nevoilor ”neasteptate” ale refugiatilor, legate de situatia din Afganistan, inclusiv pentru aplicantii afgani de vize de imigratie speciale, a anuntat Casa Alba.

- Armata americana a anuntat ca a efectuat ”peste 90%” din retragerea sa finala din Afganistan, inceputa in mai, la aproape 20 de ani de la interventia militara pe care a lansat-o impreuna cu NATO in aceasta tara, in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani si negociatorul-sef al guvernului afgan in negocierile cu talibanii, Abdullah Abdullah, vor fi primiti la Casa Alba pe 25 iunie, a anuntat duminica purtatoarea de cuvant a Presedintiei americane, Jen Psaki, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Vizita presedintelui Ghani…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre Siria, Afganistan si alte probleme regionale, urmand sa abordeze si ”diferentele semnificative” dintre Washington si Ankara, a declarat luni consilierul pentru securitate…