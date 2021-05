Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și secretarul de stat Anthony Blinken vor participa luni, prin videoconferința, la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei, potrivit agendei oficiale de la Casa Alba.Președintele Klaus Iohannis a confirmat participarea…

- Oficiul de statistica al UE arata in cele mai recente estimari privind evoluția populației din Europa ca aproximativ doua treimi din regiuni vor avea o populație mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ o treime vor avea o populație mai mare. Letonia și Lituania vor avea in…

- CHIȘUNAU, 26 apr – Sputnik. Moscova va expulza un angajat al misiunii diplomatice italiene, in replica la acțiunile Romei, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. “Ambasadorul Italiei la Moscova, Pasquale Terracciano, a fost invitat la sediul MAE al Rusiei, unde i-a fost inmanata…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. Cetațenii moldoveni care muncesc legal in Regatul Spaniei ar putea beneficia de anumite garanții sociale. Discuții in acest sens au avut loc in cadrul celei de-a treia runda de negocieri pe marginea proiectului Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica…

- ”O tranzitie completa la iluminatul cu LED in doar trei sectoare ale iluminatului public poate reduce costurile energetice cu pana la 75 de milioane de euro in fiecare an, la nivel national. Scaderea consumului energetic anual cu 1.484 GWh s-ar putea traduce in diminuarea amprentei de carbon cu peste…

- Oficialii Uniunii Europene estimeaza ca peste jumatate din populația Romaniei va fi vaccinata cu ambele doze de vaccin anti-COVID-19 pana in iulie. Cotidianul ceh Hospodarske noviny a publicat estimarile oficiale ale Uniunii Europene cu privire la proporția de persoane din fiecare stat european care…