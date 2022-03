Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat ca invazia Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu va avea ca rezultat o victorie a Rusiei. „Știm deja ca razboiul declanșat de Putin impotriva Ucrainei nu va fi reușita”, a spus el. Declarațiile lui Biden au venit dupa ce a anunțat ca Statele…

- Joe Biden interzice importurile de gaze, petrol și carbune din Rusia: „O alta lovitura puternica data mașinii de razboi a lui Putin” Joe Biden interzice importurile de gaze, petrol și carbune din Rusia: „O alta lovitura puternica data mașinii de razboi a lui Putin” Președintele american Joe Biden, a…

- Firmele de plați americane Visa și Mastercard au declarat ca suspenda operațiunile in Rusia din cauza razboiului pe care l-au declarat și ca vor lucra cu clienții și partenerii pentru a opri toate tranzacțiile acolo. Firmele de plați din SUA Visa și Mastercard s-au alaturat listei tot mai mari de companii…

- Nu avem de ce sa ne temem de amenințarile nucleare venite din partea lui Vladimir Putin, spune președintele american Joe Biden. Este reacția venita dupa ce Kremlinul a ordonat creșterea gradului de alerta pentru forțele nucleare. Potrivit evaluarii din acest moment, administrația de la Washington…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut vineri, 25 februarie, o convorbire telefonica in cadrul careia au discutat despre sancțiunile impotriva Rusiei și ajutorul pe care Statele Unite il pot acorda Ucrainei in domeniul apararii, informeaza BBC News . Potrivit…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, noteaza Agerpres. ''Acest lucru are de-a face cu trupele…

- Președintele chinez, Xi Jinping, urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…