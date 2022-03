Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, este asteptat sa anunte, marti, interzicerea importurilor rusesti de petrol, gaze naturale si carbune din Rusia, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Presedinele american l-a avertizat pe omologul ucrainean sa se pregateasca de impact. Convorbirea telefonica dintre presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, si presedintele american, Joe Biden, a fost „lunga si seriosa", dar „productiva", sustie SUA, in timp ce oficiali de la Kiev au afirmat ca nu…

- Oficialii ucraineni sunt ingrijorați pentru ca liderul de la Casa Alba a facut o distincție intre „o invazie” și „o incursiune minora” a Rusiei, dar și pentru ca a admis disensiunile din cadrul NATO cu privire la reacția aliaților, scrie CNN.Președintele american Joe Biden a prezis miercuri ca Rusia…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Oficialii americani iau în considerare masuri dure de control al exportului pentru a perturba economia Rusiei daca președintele rus Vladimir Putin ar invada Ucraina, a spus un oficial al administrației Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate într-o întâlnire…

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…