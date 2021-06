Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, a declarat un oficial de la Washington citat de postul CNN. De altfel, in declarația de presa, președintele Romaniei a confirmat intalnirea pe care a avut-o cu președintele Biden. “Am avut 2 […] The post Președintele SUA, Joe Biden, discuție cu Klaus Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .