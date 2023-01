Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden ia in considerare o deplasare in Europa in jurul datei de 24 februarie, cand se va implini un an de la invazia rusa in Ucraina luna viitoare, au declarat surse pentru trei jurnalisti de la NBC News, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Din cate se pare, sunt luate in considerare mai multe tari, intre care Polonia, pentru ca Joe Biden sa viziteze Europa in jurul implinirii unui an de la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza HotNews.ro.Cu aceasta ocazie, SUA ar putea anunta un nou pachet major de ajutor militar pentru Ucraina, au declarat…

- Președintele SUA, Joe Biden, ia in considerare efectuarea unei vizite in Europa luna viitoare, in jurul implinirii unui an de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, au declarat pentru CNN doi oficiali de rang inalt din cadrul administrației americane. Vizita nu este confirmata inca, iar detaliile…

- Franța și Germania se intalnesc duminica, 23 ianuarie, intr-o ședința comuna a guvernelor lor la Paris, pentru o zi de discuții in incercarea de a-și repara alianța tensionata, printre altele, de invazia rusa in Ucraina, relateaza Euronews . Intregul cabinet al Germaniei a venit in capitala Franței…

- Presedintele american Joe Biden le-a spus partenerilor din G7 si NATO ca explozia produsa marti in estul Poloniei a fost cauzata de o racheta a apararii antiaeriene a Ucrainei, a dezvaluit miercuri o sursa din cadrul NATO pentru Reuters.

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Vladimir Putin nu va participa la summitul G20, care va avea loc saptamana viitoare in Indonezia. Kremlinul vrea sa il protejeze pe presedintele rus de posibile tensiuni la nivel inalt privind invadarea Ucrainei, scrie Bloomberg. Putin va evita astfel potentialele confruntari cu liderii mondiali,…

- Armata Statelor Unite va amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in SUA, intr-o postare pe Facebook. Ce reprezinta cu adevarat acest radar ? Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene” si va acoperi estul Ucrainei si bazinul…