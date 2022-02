Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a aprobat trimiterea unor trupe suplimentare in Europa de Est. Soldații americani vor ajunge chiar și in Romania Președintele SUA, Joe Biden, a aprobat trimiterea unor trupe suplimentare in Europa de Est. Soldații americani vor ajunge chiar și in Romania Joe Biden, președintele…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…