Stiri pe aceeasi tema

- ”Presedintele a spus efectiv ca va reevalua relatiile pe care le avem cu Arabia Saudita, pentru ca aceasta a luat partea Rusiei impotriva intereselor poporului american”, a declarat Sullivan la CNN, intrebat despre degradarea relatiilor dintre Washington si Riad, dupa scaderea cotelor de productie ale…

- Franța nu va folosi arme nucleare impotriva Rusiei daca Putin decide sa lanseze un atac nuclear asupra Ucrainei, a declarat Emmanuel Macron intr-un interviu la televiziunea franceza, potrivit Bloomberg . „Doctrina noastra se bazeaza pe interesele fundamentale ale națiunii. Ele sunt definite clar și…

- Președintele american Joe Biden, care a avertizat saptamana trecuta ca riscul „Armagedonului nuclear” este la cel mai inalt nivel din ultimii 60 de ani, a declarat in interviu pentru CNN ca amenințarile nucleare din Rusia ar putea duce la „greșeli” catastrofale, dar a refuzat sa precizeze cum ar reactiona…

- Presedintele american Joe Biden si liderii Grupului celor sapte (G7) vor avea marti o intalnire virtuala pentru a discuta despre angajamentul lor de a sprijini Ucraina si de a-l trage la raspundere pe presedintele rus Vladimir Putin pentru agresiunea Rusiei, inclusiv pentru recentele sale atacuri…

- Președintele american Joe Biden a avut o prima reacție dupa atacul dur al Rusiei in Ucraina de luni, 10 octombrie. Liderul de la Casa Alba condamna „ferm” ofensiva ruseasca, despre care spune ca „demonstreaza inca o data brutalitatea absoluta a razboiului ilegal condus de Vladimir Putin”, informeaza…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Turcia si-a dublat importurile de petrol din Rusia in acest an, potrivit datelor firmei Refinitiv Eikon. Moscova si Ankara sunt pregatite pentru o cooperare mai larga in afaceri si in special in comertul cu energie, in fata sanctiunilor occidentale, relateaza Reuters, citat de news.ro . Rusia și-a menținut statutul…