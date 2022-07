Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a reafirmat joi sprijinul Statelor Unite pentru soluția celor doua state in conflictul israelo-palestinian, care dureaza de decenii, scrie Reuters. Liderul de la Casa Alba a facut aceasta declarație in timpul vizitei pe care o intreprinde in Israel și cu doar o zi inainte…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis astazi pe ambasadorul Kievului in Germania. Totodata, au fost inlaturați din funcții alți ambasadori din Europa și Asia, potrivit site-ului prezidențial.

- Executivul a stabilit ca prețul carburanților va fi compensat doar cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Prea puțin, s-au plans șoferii. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca aceasta compensare cu 50 de bani a prețului la motorina nu este o soluție pe termen lung. Ciolacu, replica acida pentru…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a vizitat, duminica dupa-amiaza, scoala din oraselul Uvalde, in statul Texas, unde a avut loc incidentul armat soldat cu 21 de morti, liderul de la Casa Alba afirmand ca va lua masuri pentru evitarea atacurilor cu arme de foc. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Jurnalista vedeta a canalului de televiziune Al Jazeera Shireen Abu Akleh, recent ucisa in Cisiordania ocupata, a fost tinta unui tir al unui soldat israelian care a folosit o arma de precizie, a conchis joi procurorul sef palestinian, transmite AFP.

- Președintele american Joe Biden a anunțat ca susține planul Japoniei de a-și consolida capacitatea de aparare in prima sa vizita in Asia de cand și-a preluat mandatul. El s-a intalnit cu premierul japonez Fumio Kishida și cei doi s-au angajat ca vor lucra indeaproape pentru a contracare influența tot…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a anuntat joi, in cursul intalnirii cu premierul Suediei, Magdalena Andersson, si cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto, ca sustine puternic demersurile celor doua tari de a deveni membre NATO, o organizatie "relevanta"

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, la Strasbourg, ca, pentru a pune capat razboiului purtat in Ucraina de armata rusa, va trebui sa se construiasca pacea, cu Ucraina și Rusia in jurul mesei, fara a „umili” poporul rus, informeaza lefigaro.fr, citat de News.ro. „Vom avea de construit…