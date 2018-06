”Ordon prin prezenta Departamentului Apararii si Pentagonului sa inceapa imediat procesul necesar in vederea infiintarii unei forte spatiale ca a sasea arma in cadrul fortelor armate”, a declarat comandantul suprem luni, intr-un discurs despre spatiu, la Casa Alba.



”Vom avea o armata a aerului si o forta armata a spatiului, separata dar egala”, a spus el.



Trump transeaza astfel o dezbatere in curs in defavoarea celor care - precum Congresul - voiau ca noua forta spatiala sa faca parte din US Air Force.