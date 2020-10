Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump va fi transportat vineri centrul medical militar Walter Reed, unde va ramane internat cateva zile, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit CNN. Decizia a fost luata ca o „masura de precauție”, dupa ce Trump a fost confirmat cu coronavirus.Casa Alba precizeaca ca liderul SUA…

- Consilierii lui Donald Trump se gandesc la o modalitate prin care președintele sa se adreseze națiunii, vineri, insa deocamdata nu s-a luat o decizie. In orice caz, președintele vrea sa arate ca este capabil sa lucreze.

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus, inregistrand peste 7 milioane de persoane infectate și 200.000 de decese din cauza Covid-19. La plecarea spre mitingul electoral din statul Ohio, de pe 22 septembrie, președintele american Donald Trump a vorbit, pe peluza din fața…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca un angajat al Casei Albe a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Conform lui Donald Trump, persoana infectata nu s-a aflat in apropierea președintelui american. ”Aceasta nu este o persoana cu care eram asociat”, a anuntat intr-o conferinta de presa,…

- "Nu am mințit. Am spus ca trebuie sa ne pastram calmul, sa nu intram in panica. Daca Bob Woodward ar fi crezut ca e o declarație greșita, ar fi relatat chiar el acest lucru pentru ca nimeni nu-și dorește ca cineva sa sufere din cauza unei afirmații. Dar n-a facut-o pentru ca nici el nu a crezut ca…

- Președintele american, Donald Trump, a fost, sambata, in vizita la spitalul militar Walter Reed, purtand pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție, noteaza BBC.”Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca este un loc și un timp pentru asta”, a precizat Donald…