Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a vorbit, in discursul despre Starea națiunii, despre asasinarea lui Qassem Soleimani, comandantul iranian ucis la 3 ianuarie, in Bagdad, Irak. Asasinarea lui Soleimani a dus la tensionarea relațiilor deja fragile intre Iran și Statele Unite.

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput, marti seara, discursul despre Starea Uniuniim afirmand ca "in urma cu trei ani am lansat marea revenire americana", relateaza DPA si AFP. "Dusmanii Americii sunt pe fuga... Averile Americii sunt in crestere", a afirmat el in fata Congresului.…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani le-a cerut compatriotilor sai sa nu permita ca politica omologului sau american Donald Trump de 'presiune maxima' asupra Teheranului sa afecteze unitatea natiunii, inaintea alegerilor parlamentare din februarie, transmite luni Reuters. Conducatorii…

- Presedintele republican Donald Trump, inculpat de abuz de putere si obstructionarea Congresului de catre Camera Reprezentantilor miercuri, este invitat sa sustina discursul despre ”starea Uniunii” la 4 februarie, a anuntat presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, relateaza AFP,…

- Președintele american Donald Trump, pus sub acuzare miercuri de catre Camera Reprezentanților, a fost invitat vineri sa susțina pe 4 februarie tradiționalul discurs despre starea națiunii in Congres, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a fost pus sub acuzare miercuri de Camera Reprezentantilor pentru ''abuz de putere'' si ''obstructionarea Congresului'', intr-un vot care deschide calea unui proces de destituire in Senat, fostul om de afaceri denuntand imediat "ura" adversarilor sai politici, comenteaza…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus doua articole de punere sub acuzare impotriva presedintelui american, Donald Trump, acuzandu-l pe acesta de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Conform agentiei Reuters, republicanul Donald Trump „se considera mai presus de lege”, a declarat…