Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat din administratia Trump, Mike Pompeo, a refuzat sa accepte victoria lui Joe Biden in alegerile de saptamana trecuta si a declarat ca va exista o „tranzitie lina spre a doua administratie Trump”, scrie presa internationala.

- Președintele Donald Trump a sosit la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, la ora Americii 10:30 (ora 17:30 in Romania), a relatat CNN.Donald Trump, care a jucat ultima oara golf pe 27 septembrie, se afla la clubul sau de golf, in timp ce aștepta sa vada daca a obținut al doilea mandat de…

- Președintele Donald Trump il avertizeaza pe Joe Biden sa nu-si revendice prematur victoria in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, in condițiile in care candidatul democrat ar avea de gand sa se adreseze americanilor vineri de la reședința sa din Wilmington, statul Delaware.

- Joe Biden nu a revendicat inca in mod oficial victoria in alegerile prezidentiale in Statele Unite de marti si asteapta rezultatele, insa echipa sa de campanie i-a lansat deja site-ul de tranzitie, intitulat sobru Biden-Harris Transition, relateaza BFMTV.

- Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspira la al doilea mandat, si candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. Urnele s-au inchis, dar…

- Președintele Donald Trump și contracandidatul democrat Joe Biden au folosit un limbaj fara menajamente marți, 29 septembrie, la prima lor confruntare prezidențiala, care s-a desfașurat in Cleveland, Ohio, și care a fost urmarita de zeci de milioane de oameni. Moderatorul Chris Wallace, de la Fox News,…

- Presedintele Donald Trump a minimalizat rolul schimbarilor climatice in declansarea incendiilor din statul California, unde s-a aflat intr-o scurta vizita luni, afirmand ca nu crede ca "stiinta stie". Contracandidatul sau, Joe Biden , l-a acuzat ca este un "piroman al climei" deoarece neaga realitatea…

- La 19 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie, numarul victimelor continua sa creasca: alți 27 de pompieri din New York au murit din cauza afecțiunilor capatate in timpul operațiunilor de salvare de la World Trade Center. Intre timp, administrația Trump se pregatește sa anunțe o noua retragere…