Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, marti seara, de la Forumul Economic Davos (Elvetia), acuzatiile care i se aduc in procedura demiterii, in contextul inceperii procesului in Senat, anunța MEDIAFAX.

"Cititi stenogramele!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba se refera la conversatiile sale cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Donald Trump a sustinut in mai multe randuri ca nu i-a cerut nimic ilegal presedintelui Ucrainei, contestand astfel principalul element al acuzarii.

Citește și: Solicitare urgenta catre Ludovic Orban! Se cere ‘alungarea’…