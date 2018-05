Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de întrebari pe care sa i le adreseze presedintelui american, Donald Trump, în investigatia privind presupusele contacte cu Rusia în campania premergatoare scrutinului prezidential desfasurat

- Procurorul special Robert Mueller are dovezi ca avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a calatorit la Praga in 2016. Cohen declarase anterior ca nu a vizitat niciodata capitala Cehiei, scrie News.ro, citand Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump a respins joi informatiile aparute in ziarul The New York Times potrivit carora intentiona sa-l concedieze pe procurorul special Robert Mueller la sfarsitul anului trecut, scrie agerpres.ro.

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat ca este pregatit sa depuna marturie in fata procurorului special Robert Mueller, insarciat cu ancheta cu privire la o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, scrie AFP, conform news.ro.”Da, mi-ar placea sa o fac”, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…