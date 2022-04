Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, joi, noi ajutoare in valoare de 800 de milioane de euro pentru Ucraina. El a prcizat, insa, ca posibilitatea de autorizare a acestui nou ajutor este pe final și a cerut ajutorul Congresului. „Artilerie grea, obuziere, sute de mii de obuze…, in valoare de 800 de milioane de dolari. […] The post Președintele SUA anunța noi ajutoare pentru Ucraina: artilerie grea și sute de mii de obuze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .