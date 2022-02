Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii Stat Islamic (SI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a murit detonand o bomba care se afla asupra sa, in timpul unui raid al fortelor speciale americane in Siria in noaptea de miercuri spre joi, a declarat joi un inalt responsabil de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. „La inceputul…

- Armata SUA l-a ucis pe liderul ISIS Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi[3][b]. Nascut in octombrie 1976)[1] acesta este un islamist irakian șo actualul lider[nota 1][11] al Statului Islamic. Numirea sa de catre un consiliu shura a fost anunțata de mass-media Statul Islamic la 31 octombrie…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Presedintele american Joe Biden va tine joi la ora 13:00 GMT discursul inaugural al unei reuniuni virtuale numite Summitul pentru Democratie, la care participa prin videoconferinta 111 lideri din intreaga lume, transmite Reuters. China, Rusia, Turcia si Ungaria nu au fost invitate.