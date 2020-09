Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Bahreinul si Israelul isi vor normaliza relatiile, la o luna dupa acordul istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP.



Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

"Inca o realizare istorica astazi", a postat pe Twitter liderul de la Casa Alba. "Marii nostri prieteni Israel si Bahrein au incheiat…