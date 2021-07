Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele statului Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat, miercuri dimineata, de un grup de comando format din mercenari straini, conform premierul tarii, Claude Joseph, citat de cotidianul Le Figaro. Sotia presedintelui a fost ranita in atac si este spitalizata. „Presedintele a fost asasinat, in…

- Anunțul teribilei morți a fost facut de premierul statului Haiti, Claude Joseph. In atac a fost ranita de glont prima doamna, Martine Moise, care primeste ingrijiri medicale, potrivit unui comunicat de presa semnat de Joseph. Prim-ministrul a condamnat „acest act barbar și inuman” și a facut apel la…

- Este prima intalnire pe care Klaus Iohannis o are cu Florin Cițu și Ludovic Orban, dupa ce aceștia și-au anunțat intenția de a candida la șefia PNL. "Avem astazi o Armata moderna, capabila sa iși indeplineasca misiunile conform angajamentelor pe care ni le-am asumat, alaturi de aliații noștri din cadrul…

- Israelul a bombardat locuința șefului Hamas din Gaza duminica, in timp ce grupul islamist a tras baraje de rachete spre Tel Aviv, ostilitațile intrand in cea de-a șaptea zi fara semne de diminuare, scrie Reuters, conform Mediafax. Cel puțin patru palestinieni au fost uciși in atacurile aeriene israeliene,…

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…