- Presedintele statului El Salvador, Nayib Bukele, a dezmintit luni acuzatiile de autoritarism care i se aduc, la numai cateva ore dupa ce soldati puternic inarmati l-au insotit in Parlament in contextul escaladarii actualei confruntari dintre el si parlamentari, informeaza dpa, potrivit AGERPRES."Daca…

- Militari si politisti puternic inarmati au ocupat pentru scurt timp duminica parlamentul statului El Salvador, un eveniment fara precedent ce ilustreaza tensiunea extrema dintre deputati si presedintele Nayib Bukele, care i-a somat pe acestia sa aprobe, in termen de o saptamana, un imprumut pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a relansat marți razboiul declarațiilor cu Polonia, pe care a acuzat-o ca a încheiat o "înțelegere" cu Hitler și a acționat de maniera "antisemita" în zorii celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie AFP.Într-un discurs…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni, la sedinta solemna a Parlamentului, ca sunt persoane carora le vine greu sa creada ca parintii si bunicii stateau la coada pentru paine si medicamente, inghetau in case sau ascultau radiouri straine cu groaza de Securitate. El a spus ca s-au…

- Ministrul culturii, Bogdan Gheorgiu, critica intr-un comunicat de presa fosta guvernare PSD care a produs ”paguba din bugetul statului pentru a-și motiva primarii”. Iata comunicatul integral: ”Echilibrul perfect dintre incompetența și ipocrizie. Așa poate fi definita guvernarea PSD. Astazi privim cu…

- China va ajuta la realizarea catorva proiecte majore de infrastructura in El Salvador, inclusiv a unui mare stadion si a unei uzine de tratare a apei, au anuntat cele doua state, semnaland rolul in crestere al Beijingului in regiune dupa ce El Salvador a rupt relatiile cu Taiwan, transmite miercuri…

- Igor Dodon a comunicat pe Facebook ca a discutat cu premierul si ministrii despre "foaia de parcurs" pe care a propus-o si i-a rugat sa vina cat mai rapid cu propuneri concrete."Sunt cateva subiecte care trebuie urgent discutate si pe care propun sa le abordam saptamana viitoare la sedinta…