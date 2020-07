Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele statului Belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat marti ca a fost infectat cu noul coronavirus, dar ca nu a avut niciun fel de simptome si deja s-a vindecat, relateaza agentia de stiri BELTA, preluata de Reuters.știre in curs de actualizare

- Polonezii voteaza duminica in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa doua saptamani de la primul tur castigat de seful de stat in exercitiu Andrzej Duda, dar fara majoritate absoluta, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit AGERPRES.Adversarul lui Duda in turul decisiv…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence au fost testati pentru coronavirus, iar rezultatele au fost negative, a informat joi un purtator de cuvant al Casei Albe. Testele au fost efectuate dupa ce s-a constatat ca un militar american de la Casa Alba era…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs langa regiunea Kepulauan Babar din Indonezia, a anuntat miercuri Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relateaza Reuters. Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de 117 kilometri, a precizat EMSC. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko și-a invitat omologii din alte țari sa vina la Minsk pentru a urmari parada militara de pe 9 mai, care va avea loc in ciuda epidemiei de coronavirus. Liderul belarus a decis sa nu introduca masuri antiepidemice stricte, considerind ca pandemia este o „psihoza”,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care a decis sa nu acorde prea mare importanta pandemiei de coronavirus, vrea sa invite oaspeti din alte tari la parada ce va fi organizata la sfarsitul acestei saptamani in Belarus pentru a marca 75 de ani de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial,…

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, care citeaza media de la Moscova. Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa devina prim-ministru…