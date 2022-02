Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden: Nu intenţionez să discut cu Putin „Nu intentionez sa discut cu Putin. El va fi un paria pe scena internationala”, a fost raspunsul lui Biden, intrebat daca are de gand sa discute cu presedintele Rusiei dupa invazia din Ucraina. „Alegerea lui Putin de a face un razboi total nejustificat impotriva Ucrainei va lasa Rusia mai slaba si restul statelor mai puternice”, a avertizat Biden. „Agresiunea lui Putin impotriva Ucrainei va ajunge sa coste Rusia scump din punct de vedere economic si strategic”, a mai tinut sa sublinieze presedintele american. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Putin este agresorul. Putin a ales acest razboi, iar acum el și țara lui vor suporta consecințele. Putin va fi paria pe scena internaționala, iar fiecare stat care il sprijina va fi patat prin asociere. Sunt cateva dintre afirmațiile puternice facute de președintele Statelor Unite, Joe Biden, la prima…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat, joi, in cadrul declaratiilor cu privire la sanctiunile impuse Rusiei, ca nu intentioneaza sa discute cu Putin, dupa ce presedintele rus a desfasurat o operatiune militara de proportii in Ucraina, scrie News.ro . „Nu intentionez sa discut cu Putin. El…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. „Condamn cu putere, in numele Romaniei, agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, o noua…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Americanii susțin ca Rusia a inceput deja operațiunea impotriva Ucrainei. Agresiunea ar urma sa aiba loc in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki. „Avem informații care indica faptul ca Rusia a poziționat deja in avans un grup de agenți operativi…