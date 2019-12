Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, i a transmis lui Klaus Iohannis, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. "As dori sa subliniez ca Romania este un aliat nepretuit atat pentru SUA, cat si pentru Alianta Nord Atlantica", se arata in mesajul lui Trump, potrivit Mediafax,…

- Fosta ambasadoare americana in Ucraina, care a marturisit ca s-a simțit amenințata de Donald Trump, depune vineri marturie in fața Congresului, in a doua zi a audierilor publice, dupa deschiderea anchetei de destituire care il amenința pe președintele republican, scrie AFP.Marie Yovanovitch, diplomat…

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» continua provocarea lansata vara aceasta de a alege, din expozitiile Muzeului Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», lucrari care infatiseaza diverse ipostaze ale orasului nostru si sa caute “echivalentul urban contemporan”. Fotografiile „vanatorilor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea aproba in cateva saptamani eliminarea vizelor de calatorie pentru cetatenii polonezi, anunta Casa Alba. Majoritatea cetatenilor din Uniunea Europeana pot sa calatoreasca in Statele Unite fara viza, in scop turistic, de afaceri sau de tranzit fara viza,…

- Se da liber la plecat in America fara viza! Vezi cine va putea merge in SUA doar cu pașaportul Majoritatea cetațenilor din Uniunea Europeana pot sa calatoreasca in Statele Unite fara viza, in scop turistic, de afaceri sau de tranzit fara viza, pentru o perioada de 90 de zile. Exista insa cinci excepții:…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul de Externe Ramona Manescu și ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici vor participa la evenimentul din 27 septembrie de la New York, a anunțat, la solicitarea Mediafax, directorul executiv al Camerei de Comerț Româno-Americana din SUA, Elias Wexler.„La…