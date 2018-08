Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeasi perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discutii privind normalizarea relatiilor intre Belgrad si Pristina, relateaza publicatia Balkan Insight.

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat joi ca este pregatit sa faca un compromis in ceea ce privește definirea frontierei dintre Serbia și Kosovo, pentru a inceta conflictul dintre cele doua țari, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Normalizarea relațiilor dintre autoritațile…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a sugerat joi ca este pregatit pentru un compromis in definirea frontierelor Serbiei cu Kosovo, cu scopul de pune capat unui indelungat conflict si in contextul in care normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina este o conditie cheie pentru primirea Serbiei…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat ca spera ca omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala in capitala Serbiei, Belgrad, in luna noiembrie, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Președintele francez Emmanuel Macron va vizita Serbia in luna decembrie,…

- Ucraina nu recunoaste Kosovo si respecta pe deplin integritatea teritoriala a Serbiei, a declarat marti, la Belgrad, presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza Tanjug. "Nu am recunoscut (independenta) Kosovo si pozitia noastra este ca o solutie la aceasta problema ar trebui cautata…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani va efectua o vizita oficiala la Viena pe data de 4 iulie, a comunicat luni presedintia austriaca, in contextul demersurilor Teheranului de a obtine garantii din partea puterilor europene, Rusiei si Chinei, pentru mentinerea in vigoare a acordului