- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat joi noul bilanț al infecțiilor de coronavirus din ultimele 24 de ore. „Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva…

- Doina Azoicai, președintele Societatații Romane de Epidemiologie susține vehement ca principala cauza a creșterii numarului de infectari cu noul coroanvirus este de departe comportamentul populației. Aceasta trage un semnal de alarma in ceea ce privește responsabilitatea pe care fiecare o are fața de…

- Președintele Societații Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a declarat, intr-un interviu acordat HotNews.ro, ca de la inceputul lunii viitoare ne putem aștepta la mai puține cazuri de COVID-19 in țara. Medicul spune ca specialiștii au prevazut creșterile aparute in urma relaxarii restricțiilor,…

- Alexandru Rafila trage un semnal de alarma cu privire la creșterea numarului de cazuri de coronavirus. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, spune ca guvernul trebuie sa-și asume politic decizia daca prelungește sau nu starea de alerta. "In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa…

- Contractia economiei Germaniei din acest an ar putea fi peste asteptarile initiale, a declarat marti ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Sa ne trezim dracului la realitate! Nu mai vin banii! Cele mai recente…

- Asa cum se poate vedea in multe judete din tara, romanii si-au pierdut rabdarea si au inceput sa iasa din ce in ce mai des in afara locuintelor. Autoizolarea nu prea mai este respectata, iar vremea frumoasa de afara atrage ca un magnet. Cu masca trasa pe gat sau fara masca, multi conationali ignora…

- Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca la finalul lunii aprilie in Romania ar putea fi pana la 14.000 de cazuri de coronavirus. "Nu am de unde sa stiu...