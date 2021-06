Președintele Societății de Epidemiologie: ”Transmiterea Covid a devenit sporadică” Epidemiologii romani spun ca, oficial, in țara nu mai exista transmitere comunitara și ca avem doar cazuri sporadice. Totodata, aceștia susțin ca virusul va continua sa mai circule cațiva ani de acum incolo. Chiar daca nu mai avem epidemie Covid, autoritațile nu se grabesc sa suspende restricțiile, masurile de relaxare fiind date cu picatura. Romania […] The post Președintele Societații de Epidemiologie: ”Transmiterea Covid a devenit sporadica” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila , deputat PSD reprezentant al Romaniei in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, considera ca cifrele legate de noile imbolnaviri cu Covid-19 in aceasta perioada nu indica o transmitere comunitara a virusului, ci una „sporadica”, noteaza News.ro. El atrage insa atentia, in…

- Romania a trecut de la o faza a transmiterii comunitare a coronavirusului la una „sporadica”, odata cu scaderea numarului de cazuri zilnice, dar situația poate reveni la cea din trecut din cauza noilor variante care se transmit mai rapid, a afirmat duminica, intr-o emisiune la Digi24, Alexandru Rafila,…

- Depozitul de gaze naturale Sakarya, descoperit vara trecuta, in august 2020, in largul coastei orasului Eregli, a fost estimat initial la 320 miliarde de metri cubi. Ulterior, in octombrie, Erdogan a anunțat ca rezervele de gaze naturale descoperite in largul coastei turcesti din Marea Neagra contin…

- Cele doua volume, care insumeaza peste 800 de pagini, au aparut la Editura Academiei Romane si reprezinta rezultatul eforturilor depuse de Comisia de Epidemiologie infiintata de conducerea Sectiei de stiinte medicale din Academia Romana, imediat dupa declansarea pandemiei COVID 19, cu scopul de a oferi…

- Un expert-cheie a avertizat ca pandemia de COVID-19 este departe de a se termina dupa ce spaniolii au sarbatorit sfarsitul a sase luni de lockdown duminica, acordand putina atentie purtarii mastilor sanitare sau distantarii sociale, informeaza dpa. In declaratii facute cotidianului El Pais,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, la o dezbatere organizata cu ocazia Zilei Europei, ca „Romania corporativa” trebuie sa inceapa sa plateasca ce se cuvine, „așa cum o fac firmele romanești, așa cum fiecare roman iși platește taxele și impozitele care se cuvin”. Ciolacu a aratat ca, in…

- La intrebarea daca ar fi utila o schema de vaccinare pentru adulți, 76,4% dintre respondenți au raspuns afirmativ, și doar 11% au spus contrariul.12,6% au ales sa nu iși exprime opinia.In ceea ce privește cunoașterea posibilitații de a se vaccina pe parcursul vieții, 87,4% dintre respondenți afirma…

- "Vaccin pentru viata" - Importanța imunizarii Campania de vaccinare în România a început din decembrie, iar pâna în prezent au fost imunizați peste trei milioane de români cu un numar de doze administrate zilnic în creștere. Datele arata ca doar 10%…